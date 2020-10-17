 

Посол РФ не исключил попытки Трампа помешать продлению СНВ-3

17.10.2020, 15:48, Новости дня

Нынешнее руководство Белого дома может принять меры, которые не позволят продлить СНВ-3 в случае победы на выборах Джо Байдена, сообщил Посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я исхожу из сегодняшней реальной ситуации. Не исключаю, что будут сделаны нынешней администрацией шаги, которые не позволят будущей администрации принять решение в отношении продления этого договора, даже так», – сообщил дипломат в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Также Антонов отмечал, что Белый дом отверг предложение президента РФ Владимира Путина о продлении СНВ-3 без какого-либо серьезного анализа.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.



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