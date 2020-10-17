Умер продюсер фильма «Водитель для Веры» Зильберман

17.10.2020, 15:08, Новости дня

Продюсер фильмов «Водитель для Веры», «Папа» и «Хочу в тюрьму» Михаил Зильберман умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни, сообщил Союз кинематографистов России.

«16 октября после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов РФ Михаил Анатольевич Зильберман. Он был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий. Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища», – говорится в сообщении на сайте организации.

Михаил Зильберман – советский и российский кинопродюсер. В 1986 году возглавил творческое объединение «Контакт» киностудии им. Горького, в 1988 году – российско-шведскую кинокомпанию «СТАРЛАЙТ». В 1997-2004 годах работал в «НТВ-ПРОФИТ», в 2004-2005 годах продюсировал программу «Кино в деталях» на телеканале СТС.

В продюсерской фильмографии Зильбермана такие кинокартины, как «Дом с привидениями», «Сестрички Либерти», «Маленькая принцесса», «Две луны, три солнца», «Хочу в тюрьму», «Затворник», «Приходи на меня посмотреть, «Русский бунт», «Водитель для Веры», «Папа» – всего около 30 фильмов.

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