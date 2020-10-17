В Азербайджане сказали, каким будет ответ на ракетный обстрел Гянджи

17.10.2020, 15:08, Новости дня

Азербайджан в ответ на ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа со стороны ВС Армении будет наносить удары только по легитимным военным целям, сообщил помощник президента республики Хикмет Гаджиев.

«Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только на легитимные военные цели. Это позиция Азербайджана», – цитирует РИА «Новости» Гаджиева.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры на действия Армении. По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад», погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.