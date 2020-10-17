Вирусолог назвал два способа разработки лекарств от коронавируса

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17.10.2020, 14:48, Новости дня

На данный момент возможны два способа создания лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«До сих пор ситуация такова, что специфического лекарства против коронавируса нет. В качестве такого лекарства рассматривается американский препарат «Ремдесивир». Но ВОЗ провела дополнительные исследования и пришла к выводу, что этот препарат тоже не очень помогает», – сообщил ученый в беседе с ФАН.

Он пояснил, что возможны два варианта создания препарата, способного подавлять коронавирусную инфекцию . «Первый – взять уже известные лекарства и найти среди них то, что может быть применено при коронавирусной инфекции. До сих пор все время шли этим путем. Почему делается так? Потому что эти лекарства уже разрешены при [терапии] какой-нибудь другой инфекции. И тогда, если доказать, что оно помогает при COVID-19, его можно сразу использовать», – сказал собеседник агентства.

Второй вариант предполагает создание нового препарата, но это очень долгая и трудоемкая работа, которая может длиться годами. «Новое лекарство тоже нужно разрабатывать. Но это всегда занимает очень много времени, потому что нужно тщательно доказывать его безопасность. Это очень трудная работа», – отметил вирусолог.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в РФ растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.



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