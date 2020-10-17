Постановление об отказе о возбуждении дела по смерти Тесака отменили

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17.10.2020, 14:48, Новости дня

Следственное управление СК по Челябинской области решило отменить постановление об отказе о возбуждении уголовного дела о смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, сообщил адвокат семьи Алексей Михальчик.

«СУСК по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Нам известно, что 16 октября следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день руководителем СУ указанное решение было признано незаконным и отменено. Копии указанных решений нам не предоставлялись», – сказал Михальчик РИА «Новости».

16 октября Михальчик сообщал, что региональные следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщал, что осужденный оставил предсмертную записку. Следственный комитет по Челябинской области не видел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК также сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни.



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