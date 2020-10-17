 

Азербайджан выразил протест РФ из-за визита Милонова в Карабах

17.10.2020, 14:18, Новости дня

Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД РФ в связи с несогласованным визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах, сообщили в диппредставительстве.

«В связи с незаконным визитом депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ Азербайджана, посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации была направлена нота протеста в Министерство иностранных дел Российской Федерации», – приводит ТАСС сообщение посольства.

Ранее Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в Нагорный Карабах. 

В пятницу утром Ереван заявил о широкомасштабном наступлении армии Азербайджана на севере Карабаха. Позже Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани. В Ереване опровергли заявление Баку. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку не имеют намерений переносить военные действия на территорию Армении и не планируют просить военной помощи у Турции и у Пакистана.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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