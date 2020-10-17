 

В Минске задержали корреспондента РИА «Новости»

17.10.2020, 13:48, Новости дня

Корреспондент РИА «Новости», который освещал несанкционированную студенческую акцию протеста в Минске, сообщил о своем задержании.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает РИА «Новости». 

Шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова.

Колонна столкнулась с правоохранителями, после чего силовики начали задержания, а участники марша бросились врассыпную. Отмечается, что среди задержанных оказались журналисты белорусских изданий Tut.by и Onliner.

Ранее начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков заявил, что белорусские полицейские применят огнестрельное оружие против протестующих, пытающихся напасть на правоохранителей с «заточкой». 

В прошлые выходные в Минске произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить милиционеров на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожали отобрать дома и квартиры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Арктическая экспедиция подтвердила факт «умирания» Северного Ледовитого океана

25.08 / В Великобритании начали тестировать на людях вакцину от COVID-19

27.08 / НАСА увязало высадку на Луну с движением за права женщин

30.09 / Экс-глава НКРЭКУ Вовк заявил, что Центр противодействия коррупции связан с Коломойским, и это показало дело “Роттердам плюс”

01.10 / Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

12.08 / Силовики в Минске задержали украинских волонтеров

30.07 / Марсоход Perseverance готов отправиться к Красной планете

04.07 / Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

25.06 / В США назвали российский ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

23.08 / ВС Белоруссии приступили к охране госграницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска