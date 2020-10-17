В Минске задержали корреспондента РИА «Новости»

17.10.2020, 13:48, Новости дня

Корреспондент РИА «Новости», который освещал несанкционированную студенческую акцию протеста в Минске, сообщил о своем задержании.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает РИА «Новости».

Шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова.

Колонна столкнулась с правоохранителями, после чего силовики начали задержания, а участники марша бросились врассыпную. Отмечается, что среди задержанных оказались журналисты белорусских изданий Tut.by и Onliner.

Ранее начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков заявил, что белорусские полицейские применят огнестрельное оружие против протестующих, пытающихся напасть на правоохранителей с «заточкой».

В прошлые выходные в Минске произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить милиционеров на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожали отобрать дома и квартиры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.