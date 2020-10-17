 

Глава МИД Германии заявил о “положительных сдвигах” по украинскому вопросу

17.10.2020, 13:45, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что переговоры с Россией привели к “положительным сдвигам” в разрешении вооруженных конфликтов в Украине и Сирии. Такое мнение Маас высказал в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он, в частности, подчеркнул, что нынешнее прекращение огня на Донбассе “продлилось дольше всего с начала конфликта”.

При этом Маас отметил, что “отношения с Россией остаются сложными”. Он уверен, что в будущем “придется дать европейский ответ на неприемлемые действия России”.

В то же время министр уверен, что диалог с Российской Федерацией нельзя прекращать, так как “слишком многие люди в мире зависят от международного сообщества, которое сможет положить конец конфликтам [в Сирии, Украине, Нагорном Карабахе, Беларуси, Венесуэле] в диалоге с россиянами”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Штаб ООС ежедневно сообщает о провокационных обстрелах со стороны боевиков, однако серьезных инцидентов на линии разграничения не происходило, за исключением 6 сентября: на 42-й день перемирия в результате прицельного обстрела украинских позиций в Донецкой области был ранен один военный, в результате обстрела Луганской области один украинский военнослужащий погиб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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