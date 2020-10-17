В Минске на протестных акциях начались первые задержания

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17.10.2020, 13:45, Новости дня

В Минске 17 октября началась протестная акция студентов. Силовики уже задержали около 10 человек, пишет TUT.BY в Telegram.

Очевидцы сообщили журналистам, что задержания проходят возле Минского государственного лингвистического университета, задержаны 7−10 человек, в том числе девушки.

Также бусы с силовиками дежурят возле 4-го корпуса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В здание университета пускают только по пропускам.

TUT.BY также опубликовал видео, на котором видно, как силовики гонятся за митингующими на марше студентов.

Также известно о задержании корреспондентов TUT.BY и “БелаПАН” Вадима Замировского, Всеволода Зарубина и журналиста “РИА Новости”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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