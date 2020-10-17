“Это попытка личной мести”. Верланов прокомментировал информацию о том, что СБУ готовится его арестовать

17.10.2020, 13:45, Новости дня

Экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов считает “попыткой личной мести” намерение Службы безопасности Украины взять его под стражу. Об этом он написал в Facebook, комментируя информацию о готовящемся задержании в связи с отменой санкций против компании “АрселорМиттал”.

“Позиция следователей СБУ не выдерживает никакой критики и годится только как информационный повод перед выборами”, – заявил Верланов.

Он считает, что уголовное производство в связи с отменой санкций против “АрселорМиттал” – “четкий сигнал свертывания реформы апелляции, которая была проведена при моем руководстве налоговой”.

“Это сфальсифицированное дело – не только попытка личной мести, но и предупреждение для всех налоговиков в будущем: единственный правильный и безопасный путь – закрывать глаза на злоупотребления и нарушения проверяющих инспекторов и полностью игнорировать аргументы плательщика. Лучше выкручивать руки бизнесу, тянуть его в суд и оплачивать судебные расходы из государственного кармана. По моему мнению, такие действия следователей СБУ уничтожают инвестиционную привлекательность Украины и подрывают авторитет власти и веру предпринимателей в позитивные изменения”, – подчеркнул экс-глава налоговой.

Он добавил, что Офис генпрокурора “как надзорный орган обязан дать надлежащую оценку деятельности СБУ по обеспечению ложно понятых интересов государства и гарантировать соблюдение законности в этом деле”.

Хочу поділитись своїм баченням ситуації із «АрселорМіттал», але не в розрізі, законно Верланов скасував санкції цій… Posted by Сергій Верланов on Reede, 16. Oktoober 2020

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он оспаривает в суде.

16 октября главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, заявил, что СБУ готовит задержание Верланова в рамках уголовного производства, связанного “с оптимизацией налогов компанией “АрселорМиттал”. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.