 

Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек – Минэкономразвития

17.10.2020, 13:45, Новости дня

Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн человек во всем мире. Как сообщает “Укринформ”, об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий во время онлайн-брифинга по случаю Всемирного дня продовольствия.

“Мы подсчитывали, и это было подтверждено источниками международных расчетов, что Украина кормит 150 млн человек, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое – это реально достижимо”, – сказал Высоцкий.

По словам Высоцкого, Украина может увеличить вклад в борьбу с голодом, но для этого необходимы интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, а также интеграция в международные цепи поставок.

Он также подчеркнул, что в условиях пандемии и закрытия границ Украина “осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии”.

По данным International Trade Center, Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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