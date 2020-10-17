Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже

17.10.2020, 12:08, Новости дня

Французская полиция задержала родителей, деда и 17-летнего брата убийцы школьного учителя в пригороде Парижа.

По данному делу задержаны уже девять человек. Родственников террориста правоохранители нашли в городе Эвре (департамент Эр), передает ТАСС.

Также стало известно, что среди пятерых других задержанных – отец одного из учеников, который жаловался на учителя в соцсетях, и друг этого мужчины. Про остальных трех задержанных пока ничего не сообщается. Всех их задержали в двух коммунах департамента Ивелин – в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.