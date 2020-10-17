 

Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже

17.10.2020, 12:08, Новости дня

Французская полиция задержала родителей, деда и 17-летнего брата убийцы школьного учителя в пригороде Парижа.

По данному делу задержаны уже девять человек. Родственников террориста правоохранители нашли в городе Эвре (департамент Эр), передает ТАСС.

Также стало известно, что среди пятерых других задержанных – отец одного из учеников, который жаловался на учителя в соцсетях, и друг этого мужчины. Про остальных трех задержанных пока ничего не сообщается. Всех их задержали в двух коммунах департамента Ивелин – в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Страховщики оценили вероятность заражения коронавирусом в Турции

30.08 / В Украине планируют сократить количество призывников

09.07 / Сегодняшнее “государство” в РФ – это стыдливый эвфемизм. Государство давно сгнило изнутри и лежит в трухе. Мы в заложниках у воров и убийц

04.09 / Ученые оценили влияние авиации на климат

14.07 / Госдуме предложили ужесточить правила изъятия детей из семьи

07.08 / Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 – Шмыгаль

10.07 / В Самарской области в рамках нацпроекта медучреждения получат новое оборудование

31.08 / Поздравление Лукашенко выложили в Минске из машин милиции

13.07 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

03.10 / Кадыров назвал Навального игрушкой-погремушкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска