 

Стало известно о роли Турции в обострении конфликта в Карабахе

17.10.2020, 11:50, Новости дня

Обострение вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе было спланировано властями Турции, которые активно провоцировали Баку на развязывание боевых действий, сообщили СМИ.

Как информирует «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники, власти Турции несколько месяцев готовили почву для возобновления боевых действий. 

Предположительно, после окончания военных учений на территории Азербайджана в июле-августе осталась значительная группировка турецких ВС. Она включала в себя батальонную тактическую группу, военных инструкторов, летчиков, советников численностью до 600 человек. Соединения были усилены 18 БМП, одной РСЗО, шестью вертолетами, восемью самолетами и множеством беспилотников.

Кроме того, источники утверждают, что Анкара активно вербует наемников из исламских группировок в Сирии и Ливии для участия в боях за Карабах. В зоне конфликта насчитывается около 1,3 тыс. сирийских наемников и около 150 боевиков из Ливии.

По словам источников издания, желающим отправиться на войну в регион вербовщики предлагали «подъемное пособие» в размере 1,5 тыс. долларов и вознаграждение в размере до 2 тыс. долларов ежемесячно.

«Еще 22 сентября в Азербайджан была направлена первая группировка из состава 2-го корпуса СНА, прошедшая двухнедельную спецподготовку под началом турецких инструкторов в Сирии», – сообщил источник.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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