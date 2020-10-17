В Крыму отреагировали на слова Эрдогана о принадлежности региона

17.10.2020, 9:08, Новости дня

Своим заявлением о Крыме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отказ Анкары от крымских татар, турецкому лидеру оказалась важнее кучка отщепенцев, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.

Он добавил, что подобная позиция Эрдогана лишает Турцию всяких перспективных для нее политических ориентиров в регионе.

По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, получил в законное владение мечети, защиту от враждебных экстремистских сект.

«Это в Анкаре, видимо, не считают достойным внимания, а предпочитают видеть Крым в составе деградирующей и раздираемой национализмом Украине. Эта позиция, в силу отсутствия политической логики, указывает на иные, плохо скрываемые планы некоторых не слишком дальновидных турецких политиков», – сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что жители полуострова намерены и дальше выстраивать добрососедские отношения со здравомыслящими гражданами Турции.

Ранее Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины.

Зеленский заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу. В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар. При этом Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их в качестве разменной монеты в политических играх.