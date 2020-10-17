Алиев пригрозил Армении ответом за ракетный обстрел Гянджи

17.10.2020, 9:08, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры на действия Армении.

Об этом информирует РИА «Новости».

Тем временем в МЧС Азербайджана заявили, что число погибших в результате ракетного удара по Гяндже увеличилось до 13 человек, ранения получили 52 человека, передает ТАСС.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетного удара Армении по городу Гянджа погибли более десяти мирных жителей, около 40 получили ранения. По его данным, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад». Позже Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что в результате ракетного обстрела крупного азербайджанского города Гянджа погибли 12 человек.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.