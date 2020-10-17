 

Главы МИД стран Балтии на встрече с Тихановской заявили, что будут усиливать санкции

17.10.2020, 7:15, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 16 октября обсудила с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии ультиматум, поставленный президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом 16 октября сообщил официальный Telegram-канал оппозиционерки.

“Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций”, – сказано в сообщении.

Главы МИД стран Балтии отметили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси, чтобы начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию над участниками мирных акций.

13 октября Тихановская поставила ультиматум президенту Лукашенко и потребовала от него объявить об отставке.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. 

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Лукашенко в списке нет, но министры иностранных дел стран ЕС согласовали возможность применения санкций против него, если ситуация в стране не улучшится.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Рада может изменить пункт постановления о местных выборах, который вызвал шумные спекуляции – член украинской делегации в ТКГ

06.10 / Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

07.09 / Опубликованы тизеры новой модели Maserati MC20

05.10 / Guardian – госпитализация Трампа ввергла Белый дом в панику и замешательство

23.07 / Полтавского угонщика ищут с помощью квадрокоптера

10.10 / Le Figaro – главный иммунолог Франции уверен, что COVID-19 не отступит до конца следующего лета

10.10 / На Украине собрались отменить перевод часов ради «деоккупации» Донбасса

19.09 / ABC News – генпрокурор США назвал карантин величайшим посягательством на свободы, после рабства

05.09 / В мире: Вхождение Абхазии в состав РФ напоминает белорусский кризис

25.08 / Выявлен фактор, влияющий на летальный исход при COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска