Главы МИД стран Балтии на встрече с Тихановской заявили, что будут усиливать санкции

17.10.2020, 7:15, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 16 октября обсудила с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии ультиматум, поставленный президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом 16 октября сообщил официальный Telegram-канал оппозиционерки.

“Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций”, – сказано в сообщении.

Главы МИД стран Балтии отметили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси, чтобы начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию над участниками мирных акций.

13 октября Тихановская поставила ультиматум президенту Лукашенко и потребовала от него объявить об отставке.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Лукашенко в списке нет, но министры иностранных дел стран ЕС согласовали возможность применения санкций против него, если ситуация в стране не улучшится.