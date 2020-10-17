В ВОЗ назвали неэффективные лекарства от COVID-19. Среди них – включенный в украинский протокол ремдесивир

17.10.2020, 7:15, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ремдесивир и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба организации со ссылкой на исследование.

Промежуточные результаты исследования Solidarity Therapeutics Trial, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру, отметили в ВОЗ.

Исследование проводили в более чем 30 странах и проанализировали лечение более 11 тыс. пациентов, сообщили ученые. Они оценивали влияние приема лекарств больными на общую смертность от коронавируса, необходимость вентиляции и продолжительность пребывания в больнице.

В мае препарат от лихорадки Эбола ремдесивир в США разрешили применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Это первое лекарственное средство, которое с июня рекомендовано применять в Евросоюзе при тяжелой форме COVID-19.

Ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в апреле.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 39,1 млн, 26,9 млн человек вылечились, а 1,1 млн – умерли.