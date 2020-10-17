В Москве возобновили дезинфекцию общественных пространств

17.10.2020, 7:08, Новости дня

В Москве возобновляется дезинфекция общественных пространств в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщили в правительстве столицы.

В октябре будет проходить дезинфекционная обработка фасадов зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановок наземного транспорта, станций водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами, передает РИА «Новости».

Помимо этого, специалисты проведут санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов и малых архитектурных форм.

В четверг департамент транспорта Москвы сообщил об ужесточении требований по масочно-перчаточному режиму для общественного транспорта. Ранее в столице изменили правила доступа работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести утра. Туда можно будет попасть только при регистрации номеров телефонов.