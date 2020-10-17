27% людей готовы завести роман с роботом

17.10.2020, 5:55, Новости дня

Известно, что немало людей с большим подозрением относятся к роботам. Но значительная часть наших современников, наоборот, воспринимает их как себе подобных.

По данным исследования, проведенного специалистами из Университета Твенте, 27% людей настолько доверяют человекообразным машинам, что даже не прочь были бы завести с ними роман.

Лояльность к роботам меняется в зависимости от места проживания, отмечают ученые. Так, в Нидерландах 53% респондентов не исключают, что их партнером теоретически мог бы стать робот. А в таких странах как Бразилия, Франция, Греция или Польша, люди наиболее консервативны. Всего во время анкетирования опрошено 11 тысяч человек. Почти везде количество максимально лояльных респондентов примерно равняется количеству тех, кто опасается роботов.