 

Создано эффективное устройство для добычи воды из воздуха

17.10.2020, 5:55, Новости дня

Серийный агрегат для добычи воды из сухого воздуха американские инженеры совместно со своими коллегами из Южной Кореи представили еще три года назад. А недавно специалисты объявили о том, что сумели удвоить его производительность.

Теперь устройство работает полностью автономно и добывает по 800 мл воды в день с каждого квадратного метра поверхности для сбора влаги. В условиях пустыни это очень много, говорят разработчики.

Как известно, даже в самом сухом воздухе содержится немного влаги. Для того чтобы она выпала в осадок, нужно организовать перепад температуры. Самое простое устройство собирает утреннюю росу. Но можно охлаждать пропускаемый через устройство воздух как в холодильнике.



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