Эксперты оценили готовность США принять предложение РФ по продлению ДСНВ-3

17.10.2020, 5:50, Новости дня

Вашингтон вполне может заинтересовать предложение Москвы продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на год без всяких условий. Но реакции на эту инициативу следует ожидать уже после президентских выборов в США. Так эксперты прокомментировали в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложение Владимира Путина пролонгировать СНВ-3.

«Президент РФ раньше говорил о готовности без всяких условий продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на пять лет. Теперь увидев, что со стороны США возможны возражения и несогласие, Москва говорит о продлении на год. Но для того, чтобы говорить о реакции Вашингтона на это предложение, нужно дождаться итогов президентских выборов в Соединенных Штатах», – считает бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин. Эксперт уверен, что вести переговоры о продлении СНВ-3 РФ должна с новой американской администрацией, у которой может быть другая позиция по договору.

В пятницу Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России предложил продлить действие СНВ-3 без каких-либо условий на год. Напомним, срок действия этого договора, который определяет взаимное сокращение Россией и США стратегических ядерных вооружений, истекает в феврале 2021 года. Ранее предполагалось, что соглашение может быть продлено на пять лет.

В августе, во время очередного раунда российско-американских переговоров о судьбе СНВ-3, Вашингтон настаивал на подписании президентами двух стран дополнительного политически обязывающего рамочного соглашения.

Продление договора СНВ-3 могло бы помочь президенту США накануне выборов, сказал газете ВЗГЛЯД глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов. «Таким образом, Трамп мог бы продемонстрировать продление ядерного соглашения с Россией как свое достижение», – прояснил эксперт.

Впрочем, отметил Арбатов, есть серьезные сомнения в том, что американцы согласятся на нынешнее предложение Москвы о продлении договора без условий. «Для США вопрос не в том, насколько продлевать, – подчеркнул собеседник. – Они четыре года ругали этот договор, на чем свет стоит, а теперь вдруг продлят его на год без всяких оговорок? В этом-то и проблема. Американцы хотят, чтобы у них была какая-нибудь перспектива в заключении следующего договора. И тут они предлагают ряд условий, которые для РФ представляются неприемлемыми».

Напомним, одно из этих условий в начале недели озвучил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, Белый дом готов «уже завтра» продлить СНВ-3, если РФ согласится на заморозку ядерных арсеналов. Кроме того, Биллингсли вновь выдвинул условие, о котором постоянно говорит Вашингтон – третьей стороной обновленного СНВ-3, помимо РФ и Соединенных Штатов, должен стать Китай.

По мнению Арбатова, вопросы, которые поднимает американская сторона – об ограничениях тактического ядерного оружия, о «гиперзвуке» и новейших системах вооружений и т. д. – вполне могут стать темами для обсуждения на переговорах США и России. «С нашей стороны это могут быть вопросы о противоракетной обороне США, о космических системах, которые развертывают американцы», – отметил эксперт. Но, подчеркнул Арбатов, «это должны быть именно темы для разговора, а не готовые статьи обновленного СНВ-3 или какого-то нового договора, который Москва и Вашингтон непременно должны подписать».

Напомним, что в ответ на заявление Биллингсли о готовности США продлить СНВ-3 в Кремле заявили – РФ надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления СНВ-3. «Это и в интересах наших двух стран, и стратегической безопасности всего мира», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем глава МИД Сергей Лавров констатировал – Москва не видит перспективы переподписания СНВ-3.