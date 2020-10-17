США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за С-400

17.10.2020, 4:08, Новости дня

Турцию ждут «серьезные последствия» в случае, если она поставит российские комплексы С-400 на вооружение, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты дают четко понять, что надеются, что система С-400 не будет поставлена на вооружение. Мы также предельно ясны по поводу возможных серьезных последствий для наших отношений в сфере безопасности, если Турция введет в строй систему [C-400]», – сказала дипломат ТАСС.

Американская сторона «самым решительным образом» осудит турецкие учения с применением С-400, если информация об их проведении будет подтверждена. Испытания российских С-400 «несовместимы с обязательствами Турции» в рамках НАТО, подчеркнула Ортэгус.

В пятницу в турецкой прессе опубликовали видеозапись с пуском ракеты в районе черноморского Синопа, где предположительно проводятся испытания ЗРК С-400. Позднее сообщения о проведении учебных пусков Турции С-400 подтвердил военно-дипломатический источник. Он сообщил, что все три выпущенные ракеты успешно поразили цели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Турции следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция была вынуждена купить российские системы ЗРК С-400, поскольку «не смогла приобрести американские ЗРК Patriot или другие подобные системы для своей обороны».

Ранее стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.

Кроме того, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.