СК отказался возбудить дело по факту смерти Тесака

17.10.2020, 3:48, Новости дня

Следователи следственного управления СК по Челябинской области отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«Челябинские следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Об этом нам стало известно от близкого к следствию источника, официально нас пока не уведомляли. Как только нас уведомят, мы будем оспаривать данное решение, так как считаем, что Максим был убит», – отметил Михальчик РИА «Новости».

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку. Следственный комитет по Челябинской области не видел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК также сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни.