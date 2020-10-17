В Азербайджане обвинили Армению в ракетном ударе по городу Гянджа

17.10.2020, 3:48, Новости дня

В результате ракетного удара Армении по городу Гянджа погибли более десяти мирных жителей, около 40 получили ранения, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Баллистические ракеты были выпущены с территории Армении по городу Гянджа. Это далеко от зоны боевых действий. В этом не было военной необходимости», – написал помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева в своем Twitter, добавив, что «это преднамеренное и неизбирательное ракетное нападение на гражданское население».

«Более 10 мирных жителей убиты, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются», – написал Гаджиев на своей странице в Twitter, уточнив, что «среди погибших двое детей».

«По предварительным данным, разрушено более 20 домов», – сообщил помощник Алиева.

«По данным Национального агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), ракеты, выпущенные по Гяндже, являются оперативно-тактической баллистической ракетой СКАД/Эльбрус. Об этом свидетельствуют фрагменты из зоны удара», – сообщил Гаджиев.

В пятницу утром Ереван заявил о широкомасштабном наступлении армии Азербайджана на севере Карабаха. Позже Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани. В Ереване опровергли заявление Баку. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку не имеют намерений переносить военные действия на территорию Армении и не планируют просить военной помощи у Турции и у Пакистана.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.