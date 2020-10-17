В США научились увеличивать емкость современных аккумуляторов

17.10.2020, 3:45, Новости дня

В Стенфордском университете (США) заявили о создании новой технологии, которая поможет увеличить эффективность литий-ионных аккумуляторов.

Разработчики поставили перед собой задачу оптимально распределить электрический ток между аккумуляторными электродами. Для этого заменили медный проводник на покрытый тонким слоем металла полимер. Результат получился выше ожидаемого.

По словам участников проекта, на изготовленных по новой технологии батареях электромобили станут ездить больше и быстрее. А смартфоны перестанут «взрываться», так как именно замененные электроды были их слабым местом. По мнению экспертов, данное изобретение поможет ускорить технический прогресс в области зеленых технологий. Подробнее об изобретении можно узнать на страницах журнала Nature Energy.