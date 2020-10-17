 

ВОЗ назвала единственный эффективный препарат против тяжелой формы коронавируса

17.10.2020, 3:08, Новости дня

Дексаметазон по-прежнему является единственным на сегодняшний день эффективным средством против коронавируса в тяжелой форме, заявили во Всемирной организации здарвоохранения.

«На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», – передает ТАСС слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса.

Эффективность данного препарата стала широко обсуждаться в СМИ после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что принимал его для профилактики нового коронавируса после случаев коронавирусной инфекции в Белом доме. При этом лекарство раскритиковали сначала китайские ученые, затем и их британские коллеги.

Ранее Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона. Академик РАН Виталий Зверев сказал газете ВЗГЛЯД, что этот препарат подходит не всем пациентам, а главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что препарат применяется в РФ для лечения коронавируса, но его нельзя назвать панацеей. Такого же мнения придерживается президент РАН Александр Сергеев.



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