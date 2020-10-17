 

Процессор Intel Core i3-10100F оказался дешевле Ryzen 3 3300X

17.10.2020, 1:35, Новости дня

Представленный на днях новый процессор Intel Core i3-10100F оказался более дешевым, чем его прямой конкурент Ryzen 3 3300X. По мнению экспертов, на рынке запущен новый тренд к снижению стоимости самых важных элементов электронных устройств.

Цена снова имеет значение, отмечают специалисты. Этот факт не может не порадовать пользователей. Однако стоит иметь в виду, что производители, лидирующие на мировом рынке, всего лишь представляют в своих линейках бюджетные версии устройств. При этом флагманы становятся все дороже и дороже.

Core i3-10100F относится к десятому поколению. У него 4 ядра, частота – 3,6 ГГц, но ее можно разогнать до 4,3 ГГц. Примерно такие же характеристики были у предыдущей версии Core i3-9100F, отмечают эксперты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Азербайджан начал контрнаступление по всей линии фронта в Карабахе

22.09 / В ГБР сменился и.о. директора

19.08 / Минск не впустил 17 иностранных журналистов

16.07 / Российские наемники в Африке: «ихтамнет», или все-таки есть? 

31.08 / Некоторые комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины – Ермак

25.06 / Изнасилование в Кагарлыке. Адвокат заявила, что незадолго до инцидента полицейские похитили несовершеннолетнюю сестру пострадавшей

19.08 / Фриланд стала первой женщиной – министром финансов Канады

19.07 / Посол счел бессмыслицей заявление Британии о попытке похитить данные о вакцине

22.08 / Половина россиян ждут второй волны коронавируса

19.08 / Во втором квартале 2020 года торговля в мире испытала историческое падение – ВТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска