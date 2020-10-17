Процессор Intel Core i3-10100F оказался дешевле Ryzen 3 3300X

17.10.2020, 1:35, Новости дня

Представленный на днях новый процессор Intel Core i3-10100F оказался более дешевым, чем его прямой конкурент Ryzen 3 3300X. По мнению экспертов, на рынке запущен новый тренд к снижению стоимости самых важных элементов электронных устройств.

Цена снова имеет значение, отмечают специалисты. Этот факт не может не порадовать пользователей. Однако стоит иметь в виду, что производители, лидирующие на мировом рынке, всего лишь представляют в своих линейках бюджетные версии устройств. При этом флагманы становятся все дороже и дороже.

Core i3-10100F относится к десятому поколению. У него 4 ядра, частота – 3,6 ГГц, но ее можно разогнать до 4,3 ГГц. Примерно такие же характеристики были у предыдущей версии Core i3-9100F, отмечают эксперты.