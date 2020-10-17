 

Украина и Турция подписали соглашение о военном сотрудничестве

17.10.2020, 1:08, Новости дня

Киев и Анкара подписали рамочное военное соглашение в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.

Отмечается, что договоренность заключена для создания правовых основ по расширению и углублению украинско-турецкого военного сотрудничества. «Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещение возможных убытков, порядок разрешения споров», – отмечается в сообщении.

Также Таран и глава турецкого госагентства по вопросам оборонной промышленности Исмаил Демир подписали меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов.

«У нас общая точка зрения и относительно дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в частности безопасности на Черном море и реализации евроатлантического курса Украины», – сообщил Зеленский после подписания документов.

Зеленский в ходе визита в Турцию выдал Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени за вклад в укрепление сотрудничества двух стран. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины.



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