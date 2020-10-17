Преподавателя свободы слова обезглавили во Франции

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17.10.2020, 0:48, Новости дня

В департаменте Франции Валь-д’Уаз обезглавили преподавателя, который проводил уроки свободы слова и показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, информирует издание Le Parisien.

Инцидент произошел около 17.00 (18.00 мск) возле учебного заведения. Нападавшего застрелили полицейские. По предварительным данным, преступник был родителем одного из учеников, передает РИА «Новости».

При этом неназванные источники телеканал BFMTV утверждают, что преподавателя обезглавил 18-летний подросток чеченского происхождения, якобы родившийся в Москве. Официального подтверждения ни одной из версий пока нет.

К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры Франции. На место происшествия выехал глава ведомства Жан-Франсуа Рикар. Туда также должны прибыть премьер-министр страны Жан Кастест и глава французского МВД Жеральд Дарманен, который прервал свой визит в Марокко.

Французская полиция сообщила об обнаружении тела в городе Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин, к северо-западу от Парижа. По данным западных СМИ, убийца имел при себе огнестрельное оружие. Он отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. Французские прокуроры считают нападение террористическим актом, передает «Интерфакс».

Напомним, 25 сентября в Париже вооруженный ножом мужчина совершил нападение на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo. Подозреваемый задержан. Им оказался уроженец Пакистана. Задержанный сообщил, что совершил нападение из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в Charlie Hebdo в начале того же месяца. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение терактом.



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