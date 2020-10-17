Сотрудники ФСБ блокировали в Назрани несколько боевиков

17.10.2020, 0:48, Новости дня

Несколько боевиков блокировано в Назрани, спецоперация ведется силами ФСБ, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в Назрани блокировано несколько боевиков. Спецоперацию проводят сотрудники ФСБ», – приводит слова источника ТАСС.

Район города оцеплен правоохранительными органами, данных о погибших или раненых не поступало.

Напомним, во вторник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщали, что за год на Северном Кавказе предотвращено 19 терактов, уничтожены 60 боевиков.

Во вторник утром в Октябрьском районе Грозного завершилась контртеррористическая спецоперация, в результате были ликвидированы четверо боевиков, которые планировали совершение терактов. В ходе столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли в Чечню из-за рубежа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по Кавказу разбредаются исламские боевики из Карабаха.