 

Сотрудники ФСБ блокировали в Назрани несколько боевиков

17.10.2020, 0:48, Новости дня

Несколько боевиков блокировано в Назрани, спецоперация ведется силами ФСБ, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в Назрани блокировано несколько боевиков. Спецоперацию проводят сотрудники ФСБ», – приводит слова источника ТАСС.

Район города оцеплен правоохранительными органами, данных о погибших или раненых не поступало.

Напомним, во вторник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщали, что за год на Северном Кавказе предотвращено 19 терактов, уничтожены 60 боевиков.

Во вторник утром в Октябрьском районе Грозного завершилась контртеррористическая спецоперация, в результате были ликвидированы четверо боевиков, которые планировали совершение терактов. В ходе столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли в Чечню из-за рубежа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по Кавказу разбредаются исламские боевики из Карабаха.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

24.08 / Лауреата Нобелевской премии по литературе вызвали в белорусский СК

23.07 / Сенат США принял военный бюджет «стратегической конкуренции с Россией»

03.07 / Путин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца

31.08 / В Туле участковый изнасиловал капитана полиции

16.10 / Полиция Украины открыла 346 уголовных производств по фактам нарушений во время предвыборной кампании

18.09 / В Израиле начался повторный карантин из-за COVID-19

19.08 / Зеленский о смерти Патона: Нет слов…

15.07 / В МВД поддержали требование Зеленского ужесточить наказание для водителей

26.07 / Путин и Зеленский обсудили конфликт в восточной Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска