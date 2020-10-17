“Приятно удивлены”. Зеленский в Турции поговорил по телефону с Трюдо

17.10.2020, 0:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время рабочего визита в Турцию принял участие в телефонной беседе Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Канады проводил телефонную беседу с президентом Турции, во время которой Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Трюдо, и передал трубку Зеленскому, сообщается в релизе.

Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах.

“Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате”, – рассказали в пресс-службе.

16 октября Зеленский прилетел в Турцию с рабочим визитом. По результатам встречи с президентом Эрдоганом стороны сделали совместное заявление, подписали рамочное военное соглашение и ряд других двухсторонних документов. Зеленский вручил Эрдогану орден Ярослава Мудрого.

Во время сегодняшнего визита в Турцию Зеленский также встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.