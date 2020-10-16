Наибольшее число пациентов с COVID-19 выявили среди офисных работников

16.10.2020, 23:08, Новости дня

Больше всего инфицированных коронавирусом людей среди работающего населения – в офисах, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня – это люди, работающие в офисе», – отметила Попова в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Также она указала на то, что может повысить и снизить сопротивляемость коронавирусу. «Это, конечно же, правильный образ жизни, это, конечно же, категорическое неверие в те мифы, которые сегодня есть. Например, если курить, то тогда меньше рисков. Наоборот, любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, она как раз пагубна тем, что мы при встрече с вирусом окажемся менее готовыми, менее защищенными», – указала глава ведомства.

Также Попова в пятницу заявила, что в РФ не стоит вводить обязательную вакцинацию, население и так демонстрирует высокий интерес к иммунизации. Она пояснила, что российские вакцины от коронавируса различаются по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявляла, что в РФ растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.