 

В пригороде Франции мужчина обезглавил профессора истории, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда

16.10.2020, 22:35, Новости дня

Сегодня вечером в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин было обнаружено обезглавленное тело мужчины – погибшим оказался профессор истории местного колледжа. О этом сообщает Le Figaro.

Трагедия произошла рядом со зданием учебного заведения.

Полиция приехала на место происшествия после сообщений о подозрительном человеке с ножом. Полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины, а затем самого подозреваемого. Он начал угрожать им ножом, полиция в ответ открыла огонь, опасаясь, что на нем может быть надет жилет со взрывчаткой. 

По данным издания, незадолго до смерти преподаватель рассказывал своим ученикам на уроке о свободе слова и ее связи с рисованием карикатур на пророка Мухаммеда. 

По данным телеканала BFM TV, нападавшим был 18-летний мужчина, уроженец Москвы. Он напал на свою жертву с криками “Аллах акбар”.

На место происшествия приехал президент Франции Эммануэль Макрон. 

К расследованию инцидента подключились антитеррористический отдел национальной полиции и внутренняя разведка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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