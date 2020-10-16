 

Немецкие ученые «поймали и перенесли» свет

16.10.2020, 21:15, Новости дня

В Университете Майнца использовали ультрахолодные атомы рубидия-87, чтобы переместить свет. Представители исследовательской группы физиков шутят, что сумели перенести свет в чемодане.

На самом деле поток фотонов удалось сохранить в облаке на расстояние всего-то 1,2 миллиметра. Но это – огромное достижение науки, так как свет сохранился, несмотря на то, что был «отключен» от источника.

По словам ученых, эксперимент проводился в рамках исследования квантовой физики. То, что случилось, полностью соответствует теории, уточняют специалисты. Они все еще не называют данное явление телепортацией, хотя в недалеком прошлом именно так говорили о подобном перемещении в пространстве лазерного луча.



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