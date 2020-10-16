 

Специалисты NASA разработали новые стандарты для частных компаний

16.10.2020, 21:15, Новости дня

Руководитель NASA Джеймс Брайденстайн завил о необходимости внедрить новые стандарты, по которым аэрокосмическое агентство будет сотрудничать с частными компаниями. Как известно, американская космонавтика во многом полагается на помощь частного капитала, обладающего огромным интеллектуальным и технологическим потенциалом.

Однако отсутствие жесткой централизованной системы приводит к тому, что порой создаются хорошие, но несовместимые между собой разработки.

По словам Брайденстайна, в дальнейшем необходимо наладить более тесное сотрудничество между всеми заинтересованными субъектами. Если нельзя ими управлять из одного центра, то как минимум их нужно ограничить жесткими едиными стандартами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Лукашенко о санкциях стран Балтии: Им дали команду “фас”, они и вякнули из-под забора

22.07 / Рубль снизился к доллару

07.08 / Стали известны противопоказания для вакцинации от коронавируса

23.07 / Хабаровчанин получил восемь лет тюрьмы за нападение на инкассаторов в 2006 году

03.09 / В ЕС осудили санкции США против сотрудников МУС

13.09 / Разведка Великобритании испугалась российской ракеты

31.08 / Автопилот для Tesla научился распознавать знаки ограничения скорости

21.09 / Лекарств для больных СOVID-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно – Кличко

27.06 / Samsung выпустит самый дешевый смартфон на Android 10

26.09 / Раскрыто содержание последнего разговора пилота потерпевшего крушение Ан-26

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска