Специалисты NASA разработали новые стандарты для частных компаний

16.10.2020, 21:15, Новости дня

Руководитель NASA Джеймс Брайденстайн завил о необходимости внедрить новые стандарты, по которым аэрокосмическое агентство будет сотрудничать с частными компаниями. Как известно, американская космонавтика во многом полагается на помощь частного капитала, обладающего огромным интеллектуальным и технологическим потенциалом.

Однако отсутствие жесткой централизованной системы приводит к тому, что порой создаются хорошие, но несовместимые между собой разработки.

По словам Брайденстайна, в дальнейшем необходимо наладить более тесное сотрудничество между всеми заинтересованными субъектами. Если нельзя ими управлять из одного центра, то как минимум их нужно ограничить жесткими едиными стандартами.