В Австралии появится станция оптической связи с космосом

16.10.2020, 21:15, Новости дня

Как сообщили в Международном центре радиоастрономических исследований (ICRAR), в западной части Австралии вскоре будет построена станция оптической связи. Этот объект сможет принимать данные из окружающего Землю пространства на высокой скорости.

В основном речь идет об объектах, расположенных на низкой орбите Земли, для которых обеспечат надежные каналы связи с поверхностью Луны. В результате внедрения новой технологии сигнал будет проходить без задержек, поясняют специалисты.

Напомним, что ведущие аэрокосмические агентства планируют в ближайшие годы ряд полетов с высадкой астронавтов на поверхность естественного спутника Земли. Для осуществления новых проектов уже создается необходимая инфраструктура.