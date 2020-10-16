 

Степанакерт в третий раз с начала перемирия подвергся обстрелу

16.10.2020, 21:08, Новости дня

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики город Степанакерт подвергся обстрелу в третий раз с 10 октября, когда был согласован режим прекращения огня.

Было слышно порядка восьми разрывов снарядов. В городе включена сирена воздушной тревоги, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что окрестности Степанакерта впервые за несколько дней подверглись обстрелу, было слышно порядка восьми разрывов снарядов.

В понедельник утром минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня. Министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

В субботу утром глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции. Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.



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