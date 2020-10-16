В США предложение Путина назвали «политическим подарком Трампу»

16.10.2020, 21:08, Новости дня

Предложение российского лидера Владимира Путина о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу, сообщил бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор. По его словам, США следовало бы его принять.

«Считаю, что Путин предлагает Трампу политический подарок, чтобы помочь на предстоящих в США выборах. Надеюсь, что Трамп примет предложение Путина, предусматривающее продление Нового ДСНВ на год без каких-либо условий», – сообщил Сеймор в беседе с ТАСС.

«Однако я сомневаюсь в том, что это каким бы то ни было образом отразится на выборах в США. Трампу грозит сокрушительное поражение из-за того, что он плохо справился с пандемией. А скромный прогресс в сфере контроля над вооружениями не важен в плане исхода выборов», – отметил эксперт.

На данный момент Сеймор работает в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардском университете и возглавляет один из исследовательских институтов Университета Брэндайса.

В свою очередь вице-президент по глобальной ядерной политике вашингтонской неправительственной организации Инициатива по сокращению ядерной угрозы Линн Рустен также заявила, что Трампу следует принять предложение российской стороны ради безопасности американцев.

«Американцы будут в большей безопасности, если Новый ДСНВ останется в силе. Поскольку до истечения срока действия договора остается менее четырех месяцев, президент Трамп должен согласиться [с этой инициативой Путина] и продлить срок действия договора – чем на более продолжительный срок, тем лучше. Затем наши страны должны приступить к переговорам о следующем соглашении [о контроле над вооружениями]», – сказала Рустен.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.