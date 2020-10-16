Водитель автобуса в Москве ударил разбившего окно пассажира

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16.10.2020, 20:48, Новости дня

Водитель автобуса в Москве применил силу к пассажиру, разбившему окно, он отстранен от работы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Вчера, 15 октября, произошел инцидент с участием водителя автобуса №т71 и пассажира. По предварительным данным, во время работы на линии водитель городского транспорта увидел, что пассажир, находящийся в салоне, ведет себя неадекватно и провоцирует конфликт с другими пассажирами, разбил окно автобуса. Для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В Мосгортрансе уточнили, что на место происшествия оперативно был вызван наряд полиции. «Водитель автобуса отстранен от работы на линии, проводится внутренняя проверка. Причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов», – добавили в пресс-службе.

Напомним, водителя и кондуктора, вывозивших пассажиров с места обстрела в Нижегородской области, решили поощрить.12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой.



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