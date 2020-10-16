 

Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого

16.10.2020, 20:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится сегодня в Стамбуле с рабочим визитом, вручил главе турецкого государства Реджепу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

“В соответствии с указом президента Украины №450/2020 “О награждении Р. Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого”, президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины”, – говорится в сообщении.

Эрдоган поблагодарил Зеленского “за прекрасный жест”.

По результатам сегодняшней встречи президенты двух стран сделали совместное заявление.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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