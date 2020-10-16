Порошенко: Как шапито с артистами-недоучками – не высокое искусство, так и опрос от Зеленского – не демократия

16.10.2020, 20:25, Новости дня

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос не поможет действующей власти на местных выборах. Об этом сегодня заявил пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко во время выступления в Ровно, которое транслировалось на его странице в Facebook.

“Действующей власти не помогут сомнительные манипуляционные опросы, которые противоречат избирательному законодательству. В Офисе президента кто-то сказал, что этот опрос вроде и есть демократия. Это неправда и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами-недоучками – не высокое искусство, опрос от Зеленского – не демократия. Это – предложение “95 квартала” доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками. В прошлом году состоялся грандиозный политический обман в истории Украины. Причем дважды – во время президентских и парламентских выборов. И сейчас они на закате своей незаслуженной славы хотят сделать это в третий раз”, – подчеркнул Порошенко.

По его мнению, президент пытается агитировать за свою политическую силу.

“То, что предложил Зеленский, – это технология. Это форма завуалированной незаконной агитации за “слуг народа”, которая в нарушение закона должна происходить в день проведения выборов… Пришло время, когда власть не вопросы должна задавать, а нести ответственность. Не спрашивать, а отвечать – за расходы из фонда COVID-19 и сделанное за полтора года. И за несделанное – тоже”, – отметил Порошенко.

По его мнению, инициатива Зеленского ставит под сомнение способность и желание действующей власти обеспечить честные выборы.

“Тем эта властная команда отличается от нашей, которая в условиях российской агрессии обеспечила три образцовые избирательные кампании – парламентскую в 2014-м, местные выборы 2015-го и президентские прошлого года”, – резюмировал пятый президент Украины.

Чинній владі не допоможуть сумнівні маніпуляційні опитування, які суперечать виборчому законодавству. В офісі Президента хтось сказав, що це опитування ніби і є демократія. Це — неправда і маніпуляція. Подібно тому, як шапіто з артистами-недоучками не високе мистецтво, опитування від Зеленського не демократія. Це — пропозиція «95 кварталу» довірливим виборцям ще раз зіграти в наперстки. Слідкуйте за руками. Минулого року відбувся найграндіозніший політичний обман в історії України. Причому двічі, під час президентських і парламентських виборів. І зараз вони на закаті своєї незаслуженої слави хочуть зробити це втретє. Під час місцевих виборів. Вони ж прекрасно знають, що їхнє опитування не матиме жодних юридичних наслідків. Але хочуть ще раз надурити людей відосиками і дешевими обіцянками. В принципі будь-хто може проводити опитування, з'ясовувати громадську думку, в тому числі, звісно, і «Слуга народу». Поясніть, хто фінансує цей бенкет і будь-ласка — опитуйте. 1 листопада, 8 листопада, 15 листопада. Але не 25 жовтня! Бо все, що відбувається біля виборчих дільниць, регламентується Виборчим кодексом, Кодексом про адміністративні правопорушення, і Кримінальним кодексом. Те, що запропонував Зеленський — це технологія. Це — форма завуальованої незаконної агітації за «Слуг народу», яка в порушення закону має відбуватися в день проведення виборів. Опитування ж в день виборів? В день виборів. Опитування біля виборчих дільниць — про це сказав Зеленський у своєму відосику. «Слуга народу» це його партія? Його. Це його бренд? Його. Вони збираються надрукувати 5 мільйонів так званих «бюлетенів» і роздавати ці по суті агітаційні матеріали в день виборів біля виборчих дільниць… Настав час, коли влада має не ставити питання, а нести відповідальність. Не питати, а відповідати — про витрати З ковід-фонду і зроблене за півтора роки. І за незроблене — так само. Проведення в день голосування «опитування» — це плюндрування Конституції України, європейських міжнародних виборчих стандартів. Тоді це шулерство, а не чесні вибори. Звичайно, ця ініціатива Зеленського ставить під сумнів здатність і бажання цієї влади забезпечити чесні вибори. Тим ця владна команда відрізняється від нашої, яка в умовах російської агресії забезпечила три взірцеві виборчі кампанії — парламентьску 2014, місцеві вибори 2015 і президентські минулого року. Posted by Петро Порошенко on Reede, 16. Oktoober 2020

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сказала, что организацией всеукраинского опроса будут заниматься общественная организация и социологи, а заплатят за его проведение меценаты.