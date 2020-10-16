 

Госспецсвязи подписал меморандум с Huawei, а позже удалил всю информацию об этом

16.10.2020, 20:25, Новости дня

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и украинское представительство китайской компании Huawei 15 октября подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Информация о подписании меморандума опубликована на странице Huawei Ukraine в Facebook.

“Мы готовы тесно сотрудничать с компанией Huawei для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязь глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации. Убежден, что наше сотрудничество укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами”, – сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією Хуавей Україна з…

Posted by Huawei Ukraine on Neljapäev, 15. Oktoober 2020

По информации “НВ”, релиз о подписании меморандума был опубликован 15 октября на сайте Госспецсвязи, информаци об этом была и в соцсетях, но  позже ее удалили с официальных аккаунтов Госспецсвязи в Facebook и Twitter, а также с сайта. НВ Бизнес обратился за комментариями в пресс-службу Госспецсвязи, но объяснений пока не получил.

“Huawei находится под санкциями США. Уже одного этого должно быть достаточно, чтобы агентство, занимающееся правительственной связью, дважды подумало при выборе партнеров”, – прокомментировал спикер Украинского киберальянса Андрей Баранович, известный в сети под ником Sean Brian Townsend.

Источники “НВ Бизнес” считают, что меморандум может негативно повлиять на сотрудничество  Украины и США в сфере кибербезопасности.

Huawei Technologies Co. Ltd. – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году. Производит оборудование для беспроводных сетей, сетевые устройства, аппаратное обеспечение, терминалы, смартфоны и планшеты.

21 февраля 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировало министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.

16 мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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