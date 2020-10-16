 

США отвергли предложение РФ об СНВ-3

16.10.2020, 20:08, Новости дня

Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера Владимира Путина продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год без условий.

«Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового ДСНВ без учета замораживания ядерного арсенала обречено на провал. Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира. Мы надеемся, что РФ пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений», – цитирует ТАСС помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Напомним, в пятницу Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для РФ условий по продлению СНВ-3.



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