 

Меркель отменила саммит ЕС в Берлине

16.10.2020, 19:08, Новости дня

Запланированный на ноябрь в Берлине неформальный саммит ЕС по политике в отношении Китая отменили из-за пандемии, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я сегодня в свете пандемии ясно дала понять, что мы, к сожалению, запланированный нами в ноябре неформальный саммит не сможем провести и вынуждены отказаться от этого. Я думаю, что это необходимый сигнал», – цитирует ТАСС Меркель.

В среду сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ушел на самоизоляцию.

В четверг стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула здание Евросовета, в котором собрались лидеры 27 стран Евросоюза, в связи с подозрением на коронавирус.



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