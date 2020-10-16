 

Названо возможное наказание для Саркози по «ливийскому делу»

16.10.2020, 19:08, Новости дня

Бывшему президенту Франции Николя Саркози может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы и штраф по обвинениям в финансировании его президентской компании из Ливии, сообщили в Национальной финансовой прокуратуре страны.

Ведомство подтвердило, что Саркози действительно предъявили обвинения в участии в преступном сообществе о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году, передает РИА «Новости».

«10 лет лишения свободы и штраф 150 тыс. евро предусматривается в случае, если преступное сообщество имело цель подготовить преступление, которое карается 10 годами заключения. Если преступное сообщество действовало с целью подготовить преступление, за которое предусматривается как минимум пять лет тюрьмы, в этом случае предполагаемое наказание может составить пять лет заключения и 75 тыс. евро штрафа», – уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что пока не могут раскрыть детали уголовного дела, потому дается такой общий комментарий.

Напомним, Саркози было предъявлено обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как убитый ливийский лидер отомстил Саркози даже после смерти.



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