 

На МКС участились случаи поломок

16.10.2020, 19:05, Новости дня

На Международной космической станции участились случаи поломок, сообщают СМИ. Одна из последних выявленных проблем – утечка воздуха, которая происходила около двух месяцев.

В результате всего за одни сутки на станции потеряно около 200 г воздуха. Учитывая тот факт, что один куб весит в шесть раз больше, можно сказать, что ничего критического не произошло. Однако специалисты отмечают другую проблему: не было предпринято и радикальных мер для недопущения подобных случаев в будущем.

Станция уже старая, хотя ее планируют эксплуатировать еще до 2030 года, говорят эксперты. По их мнению, естественный износ оборудования станет причиной увеличения количества поломок. Однако отказаться от эксплуатации МКС невозможно, пока на орбиту не будет выведена новая станция.



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