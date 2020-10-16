В горсовет Киева впервые баллотируется трансгендер

16.10.2020, 17:48, Новости дня

В депутаты Киевского городского совета впервые баллотируется женщина-трансгендер Анастасия Ева Домани, которая идет на предстоящие выборы от партии «Демократический топор».

Анастасия Ева Домани идет на местные выборы от партии «Демократический Топор» по округу №8, Печерский район, выборы состоятся 25 октября, передает «112 Украина».

Отмечается, что для того чтобы попасть в городской совет, она должна набрать 5% и более голосов избирателей.

Анастасия до 36 лет была мужчиной, причем прожила 14 лет в «традиционном» браке, у нее есть дочь. Приступила к гормональной терапии в 2016 году, а в 2018 году получила новый паспорт. Является участницей движения за права ЛГБТ, консультантом по вопросам смены пола, выступает за отмену классификации трансгендерства как медицинского расстройства.

Добавим также, пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций в правительстве Бельгии заняла 57-летняя Петра де Суттер. Она стала первым трансгендером на столь высоком посту в Европе. Гинеколог по профессии Петра де Суттер сменила пол в 2004 году. В 2014 году она занялась политикой, став первым парламентарием-трансгендером в Бельгии. В частности, де Суттер занималась защитой прав ЛГБТ. В 2019 году она избралась в Европейский парламент от партии «зеленых».