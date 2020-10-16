В РФ стартуют продажи смартфонов по 9 тысяч рублей

16.10.2020, 17:00, Новости дня

В российских магазинах стали появляться дешевые смартфоны под вьетнамским брендом Vsmart. Официальный выход на отечественный рынок подтвердил производитель.

Характерной особенностью мобильного устройства является его низкая цена. Всего за 9 тысяч рублей можно купить новый смартфон. Каковы же его возможности?

Для питания гаджета используется аккумулятор емкостью 5000 мАч. В модели Joy 3+ используется NFC-чип. Объем оперативной памяти – 4 Гб, основной – 64 Гб. Это, конечно же, немного, но вполне достаточно для дешевого смартфона. Кстати, у него есть еще и быстрое зарядное устройство мощностью 18 Вт. Напомним, что официальная презентация устройства в РФ состоялась еще месяц назад. Тогда была объявлена базовая цена в 9 990 руб. Сегодня ее снизили до 8 888 руб.