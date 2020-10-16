В Офисе президента разъяснили, зачем хотят узнать мнение граждан о необходимости выполнения Украиной обязательств по Будапештскому меморандуму

16.10.2020, 16:10, Новости дня

Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украинскому государству усилить свои переговорные позиции по деоккупации Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня глава государства Владимир Зеленский озвучил последние три вопроса инициированного им опроса, среди которых был следующий: “Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?”

“Следует признать, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в Будапеште 5 декабря 1994 года, стал одним из самых недооцененных документов, созданных в бурных 1990-х годах на руинах СССР. Содержание этого документа заключается в том, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в мире на тот момент и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных держав мира относительно незыблемости своей безопасности и существующих границ”, – отметили в ОП.

В Офисе президента напомнили, что подписанты Будапештского меморандума обязались воздерживаться от угрозы силой либо применения оружия против Украины.

“Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что угрожало территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать и так называемые газовые войны, которые являются проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента считают, что игнорирование обязательств государств – подписантов Будапештского меморандума перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения. А дальнейшее невыполнение положений меморандума может заблокировать достижение новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности.

“Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов его обязательств, подтвержденных в меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины. Хотим подчеркнуть, что это не является позицией одной из политических команд в Украине – команды власти. Это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее… Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам – подписантам меморандума по выполнению их обязательств”, – заявили в ОП.

В Офисе президента подчеркнули, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украинскому государству усилить свои переговорные позиции по деоккупации Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

13 октября 2020 года Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

Первые два вопроса Зеленский озвучил 14–15 октября.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств “украинского происхождения”.