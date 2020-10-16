 

“Молилась, чтобы не умереть”. Tarabarova рассказала, как рожала детей

16.10.2020, 16:10, Новости дня

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) в интервью в передаче “Зірковий шлях”, которая вышла 16 октября на канале “Украина”, рассказала, что поехала в роддом рожать дочь Марию из кинотеатра.

“Я очень боялась рожать во второй раз, потому что знала, что меня ждет – Ивана мы рожали 23 часа. Это было очень больно, и очень долго. Я просто молилась, чтобы не умереть. Я думала, что во второй раз будет немного легче, но чтобы так – и подумать не могла”, – рассказала она. 

По словам певицы, во второй раз они с мужем режиссером Алексеем Бондарем отправились в роддом после просмотра боевика в кинотеатре. 

“Закончился фильм, я мужу говорю: “Слушай, что-то тянет?”. А он говорит: “Давай поедим мимо роддома?” Мы приехали, а врач говорит: “О, так вы уже рожаете!” Все было быстро”, – поделилась воспоминаниями певица.

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. 

О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. Супруги назвали новорожденную Марией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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